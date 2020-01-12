مسؤول إيراني: الأمن اعتقل السفير البريطاني داخل متجر بطهران

قال مصدر أمني إيراني، اليوم الأحد، إن قوات الأمن اعتقلت السفير البريطاني روب ماكاير، الليلة الماضية، داخل متجر بالعاصمة طهران، عقب تواجده في احتجاجات أمام جامعة أمير كبير التكنولوجية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قوله إن ”موقف السفير البريطاني كان استفزازيا بعد تنظيم احتجاج أمام الجامعة، وجرى اعتقاله داخل متجر من قبل قوات الأمن“.

وأضاف: ”احتجز السفير البريطاني وفقا للقانون، وتم تسليمه لوزارة الخارجية الإيرانية التي قامت بإطلاق سراحه“، معتبرا أن ”تواجده غير قانوني وانتهاك للقواعد الدبلوماسية“.

وتابع أن ”السفير كان في حالة ارتباك عند مواجهته للقوات الأمنية، بعدما قام بتصوير الاحتجاجات ضد الحكومة“، متهما السفير البريطاني بالتخطيط للانتقام من الشعب الإيراني.

وطالب أعضاء في البرلمان الإيراني، الأحد، بطرد السفير البريطاني من طهران، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تنتظر تقرير الشرطة حول ملابسات الاعتقال.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى السفير البريطاني، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، أن يكون شارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

وقال السفير البريطاني ”لقد ذهبت إلى حدث معلن على أنه وقفة لتخليد ضحايا مأساة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، خاصة أن بعض الضحايا كانوا بريطانيين“، متابعا: ”غادرت بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون هتافات“.