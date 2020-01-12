 السفير البريطاني يكشف تفاصيل ما قبل اعتقاله في إيران – إرم نيوز‬‎

السفير البريطاني يكشف تفاصيل ما قبل اعتقاله في إيران

السفير البريطاني يكشف تفاصيل ما قبل اعتقاله في إيران

المصدر: فريق التحرير

كشف السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكير، تفاصيل اللحظات التي سبقت توقيفه مساء أمس، قبل أن تطلق السلطات الإيرانية سراحه، بتهمة ”توجيه“ الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الإيرانية.

ونفى ماكير، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ أن يكون شارك في احتجاجات ضد للسلطات الإيرانية، قائلا: ”أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرات“.

وأضاف: ”لقد ذهبت إلى حدث معلن على أنه وقفة لتخليد ضحايا مأساة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، خاصة أن بعض الضحايا كانوا بريطانيين“، متابعا: ”غادرت بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون هتافات“.

وقال السفير ماكير أنه اعتقل بعد نصف ساعة من مغادرة المنطقة، مشددا على أن ”اعتقال الدبلوماسيين أمر غير قانوني بالطبع في جميع البلدان“.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق، إن ”اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير، انتهاك صارخ للقانون الدولي“.

ونظم مئات الإيرانيين، أمس السبت، احتجاجات مناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي قرب العاصمة طهران.

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