السفير البريطاني يكشف تفاصيل ما قبل اعتقاله في إيران

كشف السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكير، تفاصيل اللحظات التي سبقت توقيفه مساء أمس، قبل أن تطلق السلطات الإيرانية سراحه، بتهمة ”توجيه“ الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الإيرانية.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

ونفى ماكير، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ أن يكون شارك في احتجاجات ضد للسلطات الإيرانية، قائلا: ”أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرات“.

وأضاف: ”لقد ذهبت إلى حدث معلن على أنه وقفة لتخليد ضحايا مأساة الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، خاصة أن بعض الضحايا كانوا بريطانيين“، متابعا: ”غادرت بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض يرددون هتافات“.

وقال السفير ماكير أنه اعتقل بعد نصف ساعة من مغادرة المنطقة، مشددا على أن ”اعتقال الدبلوماسيين أمر غير قانوني بالطبع في جميع البلدان“.

وقال وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق، إن ”اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير، انتهاك صارخ للقانون الدولي“.

ونظم مئات الإيرانيين، أمس السبت، احتجاجات مناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي قرب العاصمة طهران.