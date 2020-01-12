استقالة مذيعتين من التلفزيون الإيراني على وقع احتجاجات شعبية

أعلنت مذيعتان في التلفزيون الإيراني الحكومي، مساء السبت، استقالتهما على خلفية تورط القوات المسلحة الإيرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي دفعت الآلاف من الإيرانيين للخروج باحتجاجات شعبية في عدد من المدن.

وذكرت المذيعة البارزة ”صبا راد“ في حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، ”في هذه الأيام نريد أن ندفئ قلوبنا، وليس رؤوسنا، وبفضل دعمكم الذي لا ينتهي، أيها الأشخاص الأعزاء طوال سنوات عملي، أعلن بموجب هذا أنه بعد 21 عاما من العمل في الإذاعة والتلفزيون، لا أستطيع مواصلة العمل في وسائل الإعلام. لا أستطيع“.

وبدأت ”صبا راد“ تعاونها مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في 2002، واكتسبت شهرة من خلال برنامجها الذي يبث على إذاعة طهران بعنوان ”العودة إلى الوطن“، ومضى على هذا البرنامج نحو عامين.

كما أعلنت المذيعة البارزة ”زهراء حاتمي“، أيضا استقالتها من العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الحكومي.

ومساء أمس بث التلفزيون الحكومي في إيران، في واحدة من المرات النادرة، تقريرا عن خروج احتجاجات في العاصمة طهران ضد النظام والزعيم الأعلى آية الله خامنئي.

وخرج المئات من الإيرانيين في طهران مساء السبت، في احتجاجات شعبية مناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري بسبب تورط القوة الجوية للحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية، فجر الأربعاء قرب العاصمة طهران، والتي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.