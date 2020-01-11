مسؤول إيراني: إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الجوية بمطار الخميني الدولي‎

أعلن مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، اليوم السبت، عن إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الداخلية والخارجية التي تنطلق من المطار، بعد أزمة سقوط طائرة أوكرانية انطلقت من المطار.

وقال علي كاشاني، مدير العلاقات العامة في شركة مدينة مطار الإمام الخميني، اليوم السبت، إن توقف وتأخير الرحلات لن يستغرق زمنا طويلا، باعتبارها ”أمرا عاديا يحدث يوميا“.

ولفت المسؤول، وفق وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إلى أن أغلب الخطوط الجوية التي ألغت رحلاتها من مطار الخميني تعود لشركتي الخطوط الجوية الأوكرانية و“لوفتهانزا“ الألمانية.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر الأربعاء الماضي، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأقرت إيران، اليوم السبت، بأن سقوط الطائرة يعود لإصابتها بصاروخ لقوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت خطوط طيران عديدة تغيير مسار رحلاتها مؤقتا عن الأجواء الإيرانية، لأسباب أمنية.