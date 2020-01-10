شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية تلغي رحلاتها إلى طهران لأسباب أمنية

قالت شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، إن مجموعة الشركات التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بسبب الوضع الأمني غير الواضح في المجال الجوي حول العاصمة الإيرانية.

وذكرت الشركة أن القرار ”إجراء احترازي“، وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الخميس، إن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بعد فترة قصيرة من إطلاقها صواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق، بينما كانت طهران في حالة تأهب قصوى.