إيران: وفد كندي يتوجه إلى طهران للتحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، أن وفدا من عشرة أعضاء من كندا، سيتوجه إلى طهران؛ للمشاركة في عملية التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت، الأربعاء، قرب مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران.

وقال موسوي في بيان صحافي، إنه ”وفقا للتنسيق بين وزارة الخارجية الإيرانية وكندا، يتوجه وفد كندي من عشرة أعضاء إلى إيران؛ للتحقيق في الحادث المؤسف لتحطم طائرة أوكرانية“.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال في وقت سابق، إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت في إيران بفعل إطلاق صاروخين أرض – جو، روسيي الصنع.

ولذات الغرض قالت وكالة الحوادث الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها ستشارك في التحقيق في تحطم الطائرة، وقال متحدث باسم الوكالة: ”أبلغتنا إيران بالواقعة، وكلفنا مندوبا معتمدا للمشاركة في تحقيق السلامة“.

وتحطمت طائرة أوكرانية، فجر الأربعاء، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، بالتزامن مع إطلاق إيران هجمات صاروخية باتجاه قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وبحسب المصادر الأوكرانية، فإن ضحايا تحطم الطائرة، هم: 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين، وقد قتلوا جميعا.