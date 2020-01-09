كارلوس غصن يقول إنه سيتعاون ”بشكل كامل“ مع القضاء اللبناني

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قال الرئيس السابق لشركة ”نيسان“، كارلوس غصن، خلال تصريحات لتلفزيون ”إل.بي.سي.آي“، اليوم الخميس، إنه ”سيتعاون بشكل كامل مع القضاء اللبناني“، وإنه يشعر بارتياح أكبر معه مقارنة بالقضاء الياباني. وأضاف ”غصن“ أنه من الطبيعي ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أمس الأربعاء ، حيث سعى إلى الدفاع عن نفسه في…