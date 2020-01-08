كارلوس غصن يعتذر للشعب اللبناني عن زيارة إسرائيل‎

اعتذر كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في بيروت، عن زيارة كان قام بها لإسرائيل قبل أكثر من 10 سنين.

وقال غصن: ”لست مضطرا لإعلان من قابلتهم في لبنان ولم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كرئيس لرينو… عدت إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء“.

وكان النائب العام اللبناني قال إنه سيستمع، يوم الخميس، لإفادة غصن بشأن بلاغ مقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل، التي زارها أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لرينو نيسان في عام 2008.

تابع: ”أنا لست رجلا سياسيا وليس عندي أي طموح سياسي، ولكن إذا طلب مني أن أضع خبرتي لأخدم البلد أنا مستعد.. إذا طلب مني أضع خبرتي ولكن ليس كسياسي.. لا أريد وظيفة ولا رتبة ولا أي شيء“.

وأضاف غصن الذي يحمل جواز سفر فرنسيا في مؤتمره الصحفي، أنه كان يتمنى ألا تتخلى عنه فرنسا في مواجهته القانونية مع اليابان بشأن مزاعم عن ارتكابه مخالفات مالية وهو ما ينفيه.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أن فرنسا تخلت عنه قال متسائلا: ”كيف كنت ستشعر لو كنت مكاني؟ هل كنت ستشعر بأي دعم؟… أنا مواطن فرنسي“.