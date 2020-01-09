إسرائيل تشكل هيئة جديدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مناطق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن من الأمور التي ستركز عليها الهيئة في مسألة تقوية الاستيطان، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الهيئة اجتمعوا بالفعل بضع مرات أخيرا للاتفاق على مجموعة من الخطوات التي ستتخذها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة ضم المناطق ”C“ في الضفة الغربية المحتلة.

وستعمل الهيئة على ربط البؤر الاستيطانية غير القانونية بشبكة المياه والكهرباء الإسرائيلية، كما طالبت بمنع إخلاء المستوطنات ”العشوائية“، وتسريع الإجراءات القانونية لفرض المزيد من الواقع الاستيطاني بالضفة، قبل موعد الانتخابات.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن هذه الهيئة الاستيطانية ستعمل على ”تسوية“ قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، التي يتم اعتبارها مزارع زراعية، وصدرت بحقها أوامر هدم بالسابق.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو شدد على تعميق وتوسعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قائلا ”لن أقتلع أي مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية.“

بدوره، قال نفتالي بينيت وزير الأمن إن هدفنا هو أنه خلال عقد، سيعيش مليون مواطن إسرائيلي في الضفة الغربية.