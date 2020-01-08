ظريف: هجومنا الصاروخي تم بعلم بغداد‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده أبلغت حكومة بغداد قبل تنفيذ القصف الصاروخي على القاعدتين الأمريكيتين بالعراق.

جاء ذلك في تصريح لظريف، عقب توقيعه على سجل قتلى الغارة الأمريكية الأخيرة، بمقر السفارة العراقية في طهران.

واعتبر ظريف، أن القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على القاعدتين الأمريكيتين، لا ينتهك سيادة العراق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إرنا“.

وتابع: ”الهجوم الصاروخي الإيراني تم بعلم الحكومة العراقية. ونحن نولي أهمية كبيرة لسيادة العراق وسلامة أراضيه“.

وأوضح ظريف، أن القصف استهدف القاعدة العسكرية التي استهدف منها قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني ورفاقه.

والأربعاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بالضربة الصاروخية ضد القاعدة الأمريكية قبل تنفيذها بقليل، دون ذكر مواقع محددة.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

كما تحدثت وكالة ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا كبيرة في قاعدة ”عين الأسد“، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة ”سي إن إن“.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، أن إيران استهدفت قاعدتين تضم قوات أمريكية بالعراق بأكثر من 12 صاروخا باليستيا، هما قاعدة ”عين الأسد“ بمحافظة الأنبار، وأخرى في أربيل.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“ الإرهابي.