بومبيو: سليماني لم يكن في بغداد بمهمة دبلوماسية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني لم يكن في مهمة دبلوماسية ذات طبيعة سلمية في بغداد عندما قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية الأسبوع الماضي.

وتساءل بومبيو أمام الصحفيين: ”هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، ولو من بعيد، أن قاسم سليماني كان متوجها إلى بغداد لأداء مهمة سليمة؟“، وأضاف: ”نعلم أن ذلك ليس صحيحا“.

وفي سياق آخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، إيران بالعمل بنشاط على تقويض عملية السلام في أفغانستان.

وقال: ”إيران رفضت الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي على السلام، وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض عملية السلام بمواصلة الجهد العالمي الذي تبذله منذ فترة طويلة في دعم الجماعات المتشددة هناك“.