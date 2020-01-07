ظريف: أزمات المنطقة ”ستحل قريبا“

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن الأزمات التي تشهدها المنطقة ”قريبة من الحل“.

واعتبر ظريف في افتتاح منتدى حوار طهران الذي عقد في مركز دراسات وزارة الخارجية الإيرانية، أن ”خروج القوات الأمريكية من غرب آسيا، بات مؤكدا بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني“.

وأوضح أن ”الأمن والتفاهم المشترك والحوار هو الذي سيجلب الاستقرار لمنطقة غرب آسيا، وأنا أؤمن وبشدة بأن أزمات المنطقة قريبة من الحل“.

وشدد على أن ”أهم ما ترتب على السياسات الأمريكية المدمرة، ما نشهده من ألم في فلسطين وليبيا والعراق وغيرها من دول المنطقة“، مضيفا أن ”خطأ الحسابات لا ينحصر بالولايات المتحدة، بل يمتد إلى بعض حلفائهم“.

وانتقد ظريف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: ”ترامب ومن هم معه يسفكون الدماء في المنطقة بأخطائهم“، مبينا أن النظام الأمريكي أثبت أكثر من مرة أنه يقوم بخطوات تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

ويشارك في هذا المؤتمر وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، وعدد من المسؤولين من داخل إيران وخارجها.