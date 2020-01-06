وكالة إيرانية: أمريكا رفضت منح تأشيرة لظريف لزيارة نيويورك

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأشيرة دخول لحضور اجتماع استثنائي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل عبر قناتها في ”تلغرام“، أن ”الولايات المتحدة لم تمنح وزير الخارجية محمد جواد ظريف تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع استثنائي في نيويورك تقيمه الأمم المتحدة“.

وفي يوليو الماضي، وضعت الولايات المتحدة محمد جواد ظريف تحت لائحة العقوبات عندما كان في نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة، واعتبرت واشنطن أن ظريف قد ساعد في تنفيذ ”جدول أعمال متهور لخامنئي“.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، كشفت الخارجية الإيرانية عن عزم ظريف، زيارة نيويورك في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، لحضور اجتماع تقيمه الأمم المتحدة.

وفي حال تمت هذه الزيارة ستكون الأولى لوزير الخارجية الإيراني بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بغارة أمريكية، الجمعة الماضي، قرب العاصمة العراقية بغداد.