اجتماع أوروبي طارئ حول إيران الجمعة

المصدر: أ ف ب

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة المقبل، في بروكسل اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة الإيرانية، وفق مصادر دبلوماسية يوم الإثنين.

ويأتي الاجتماع في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الإثنين، إنه ”يأسف بشدة“ للإعلان الأخير لطهران بشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف في تغريدة ”أن تطبيق الاتفاق النووي من قبل الجميع، بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي“.

وأشار إلى أنه ”يعمل مع جميع المعنيين على (تحديد) الاتجاه الذي يتعين المضي فيه“.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم آثار القرار.

وأوضح المتحدث باسمه بيتر ستانو في لقائه الإعلامي اليومي ”علينا أن نرى ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوقائع على الأرض“.

وكان بوريل قد وجه الأحد دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة بروكسل، وحض مجددا على ”خفض التصعيد“ في الشرق الأوسط.

وقال بيتر ستانو ”هناك تفاهم متبادل على وجوب الاستمرار في التزام (الاتفاق) لكن على الإيرانيين إبلاغنا كيف ينوون التصرف“.

ويجتمع سفراء دول الحلف الأطلسي بعد ظهر الإثنين لبحث الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.