الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف لزيارة بروكسل

دعا الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني في غارة جوية أمريكية بالعراق.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع شبكة ”يورو نيوز“ الإخباري، عن بيان صادر عن الخارجية الأوروبية، الأحد.

وذكر البيان، أن جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، دعا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، لزيارة بروكسل.

وجاء في البيان أن التكتل الأوروبي يهدف، مرة جديدة، من خلال هذه الدعوة، إلى ”خفض التصعيد“ في الشرق الأوسط، ولكنه لم يحدد موعدا للزيارة، مفصلا فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بوريل، بظريف، السبت.

وقتل سليماني، ونائب رئيس ”هيئة الحشد الشعبي“ أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفجر الأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 ”هدفا هاما“، لإيران حال استهدفت طهران أيّ مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ“الانتقام“ على خلفية مقتل سليماني.