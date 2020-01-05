إيران تعلن عن تخفيض جديد لالتزاماتها النووية

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات النووية في إطار الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع القوى العالمية.

وقال بيان للحكومة نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية:“نعلن أن الخطوة الخامسة من خفض التزاماتنا النووية لا تقبل أي قيود في سعة، ونسبة، وحجم تخصيب اليورانيوم“.

وأكد البيان الحكومي أن“التعاون مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيستمر كما في السابق، لكن لم تعد هناك قيود على الجمهورية الإسلامية في القدرة على التخصيب ونسبة التخصيب، وكميته، والبحث والتطوير“.

وتابع:“إذا تم رفع العقوبات واستفادت إيران من مصالحها في الاتفاق النووي، فإن إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها“، معتبرًا أن“الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة باتخاذ الخطوات والترتيبات اللازمة في هذا السياق بالتنسيق مع الرئيس حسن روحاني“.