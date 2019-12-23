إيران تبدي استعدادها للتوقيع على وثيقة لإنقاذ الاتفاق النووي

أبدت إيران، الاثنين، استعدادها للتوقيع على ”وثيقة“ من أجل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي، بعدما إنسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في مايو العام الماضي، وفرضت سلسلة عقوبات على طهران، أدت إلى تضييق الخناق عليها من الناحية الإقتصادية.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي من محطة آراك التي تعمل بالماء الثقيل وسط البلاد، إن ”طهران مستعدة لإثبات أنها ليست لديها خطة لتطوير أسلحة نووية وأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت، عبر التوقيع على وثيقة“.

وأضاف ”كان الاقتراح هو رفع العقوبات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإعلان بأن الجمهورية الإسلامية لن تستخدم أسلحة نووية“، مبيناً أنه ”يمكن للرئيس (حسن روحاني) أن يوقع على فتوى أصدرها المرشد علي خامنئي بحرمة انتاج أسلحة نووية وأن توقع دول مجموعة 5+1 على رفع العقوبات عن إيران“.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضًا إن ”القضية نفسها كانت موضوع محادثات حسن روحاني في اليابان يوم الجمعة الماضي“، رغم أنه لم يقدم مزيداً من المعلومات.

وتخضع إيران لعقوبات شديدة منذ مايو الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الولايات المتحدة، حيث انخفضت صادرات النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا