البرتغال تضع حدا لتجارة بيع التأشيرات للإيرانيين‎

المصدر: أ ف ب

أوقفت السلطات البرتغالية تجارة التأشيرات التي بيعت للإيرانيين بشكل خاص من قبل السفارة البرتغالية في غينيا بيساو، وأبلغت عنها ألمانيا، حسبما ذكرت دائرة الأجانب والحدود في البرتغال.

وتم تنسيق شبكة للمساعدة في الهجرة غير الشرعية ”من قبل مسؤول في السفارة البرتغالية في بيساو“ تم اعتقاله في البرتغال وسيمثل أمام القضاء، وفق ما ذكرت الدائرة في بيان صحفي.

ويُشتبه في أن هذا الرجل باع منذ عام 2012 حوالي 209 تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة أوروبية ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة بينها.

وفتح تحقيق بالحادثة قبل بضعة أشهر بعد اكتشاف سبعة مواطنين إيرانيين في مطار فرانكفورت يحملون تأشيرات برتغالية يشتبه في حصولهم عليها عن طريق الاحتيال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرتغالية: إن الوزارة ”لا تقبل أي مخالفات في المناصب الخاضعة لإشرافها وتتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات“.

وأعلنت البرتغال، في تموز/يوليو الماضي، تعليق منح التأشيرات للمواطنين الإيرانيين ”لأسباب أمنية“.

وقال وزير الخارجية أوغستو سانتوس سيلفا: إن ”الإجراء المؤقت ليس سياسيا“.