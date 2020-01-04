بومبيو يقول إنه بحث مع نتنياهو التهديد الإيراني في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الوضع في إيران بعد الغارة الأمريكية التي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
وأضاف بومبيو على تويتر أنه تحدث لتوه مع نتنياهو ”وأكدا أهمية التصدي لنفوذ إيران الخبيث وتهديداتها في المنطقة“.
وقال إنه سيظل ”ممتنا على الدوام لدعم إسرائيل الثابت فيما يتعلق بدحر الإرهاب“.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو ناقش أيضا مع نتنياهو ”عزم إدارة ترامب على حماية المصالح والمنشآت الأمريكية والأمريكيين والشركاء“.