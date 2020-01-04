بومبيو ينتقد الموقف الأوروبي من عملية قتل سليماني‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الأوروبيين ”لم يكونوا مفيدين“ بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع قناة ”فوكس نيوز“، الجمعة، إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وأضاف الوزير الأمريكي“أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله، ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيًا إلى الحصول على مساعدتهم. وجميعهم كانوا رائعين، ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدًا. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه“.

ولفت بومبيو إلى أن“البريطانيين، والفرنسيين، والألمان، يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، وما فعله الأمريكيون أنقذ أرواحًا في أوروبا كذلك، وكان هذا أمرًا جيدًا للعالم بأسره، ونحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله، وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية“.

وكان بومبيو صرح، الجمعة، أن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أمريكيين عندما قُتل خلال الغارة، وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحتها السوداء قتل خلال قصف من طائرة دون طيار لسيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وبعد اغتياله، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل الأطراف الفاعلة إلى ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة“.

من جهته، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتورطين في اغتيال سليماني على ”ضبط النفس“، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن وقف التصعيد سيكون أساس الحل.