فرنسا تكشف معلومات عن منفذ هجوم باريس

قال متحدث باسم الادعاء في فرنسا إن السلطات عثرت على مصحف في حقيبة مهاجم أردته قتيلًا، اليوم الجمعة، بعد أن طعن أشخاصًا في متنزه بالقرب من باريس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

وذكر متحدث باسم ممثلة الادعاء التي يتولى مكتبها القضية إن المهاجم كان يتناول أدوية لأنه عانى من مشاكل تتصل بالصحة العقلية أدت إلى دخوله المستشفى خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف:“لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنه اعتنق الفكر المتشدد“.

ووقع هجوم الطعن بالسكين في منطقة فيلجويف التي تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب باريس، حيث استهدف المهاجم 4 أشخاص، وتفيد تقارير بأن إصابة اثنين منهم خطيرة.

وطاردت الشرطة المهاجم وأطلقت عليه الرصاص من مسافة قريبة من موقع الهجوم.