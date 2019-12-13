فرنسا.. السجن 30 عامًا للمتشدد موسى كوليبالي

أصدر القضاء الفرنسي حكمه على المدعو موسى كوليبالي، بالسجن لمدة 30 عامًا، بتهمة محاولة قتل 3 جنود فرنسيين أثناء تأدية عملهم.

وطالب الإدعاء ببراءة المتهم من جريمة الانضمام الى تنظيم متشدد، حيث حاول موسى كوليبالي الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، قبل ترحيله من تركيا في يناير 2015.

وتعود وقائع القضية لشهر شباط/ فبراير من العام 2015، بعد فترة وجيزة من هجوم ”شارلي ايبدو ”، عندما قام المتهم بطعن جنديين يحرسان مركزًا خاصًا بالجالية اليهودية بمدينة ”نيس“، قبل أن ينجح جندي ثالث في توقيفه.

وخلال التحقيق معه، اعترف المتهم الذي لديه سوابق عدلية، بكرهه لفرنسا وللشرطة وللجنود ولليهود حسب موقع ”لوموند“ الفرنسي.

والمتهم الذي يحمل فكرا متطرفا منذ فترة طويلة، لم يبد أي ندم على ما فعله، لكنه ادعى أنه لم يكن يحاول قتل الجنود، وإنما ترك علامة على وجوههم، الأمر الذي لم يقتنع به القضاة، خصوصًا أنه كان يحمل سكينا ثانيا في جواربه، ومر من أمام الجنود 3 مرات في الساعة التي سبقت تنفيذه للاعتداء حسب نفس المصدر.

واعتبرت النيابة العامة أن المتهم البالغ 35 عامًا، يشكل ”خطرا حقيقيا على المجتمع“، لاسيما أنه كان من بين الأوائل الذين استجابوا لدعوة تنظيم داعش، بتنفيذ هجمات بالسلاح الأبيض في الأراضي الفرنسية.