أول تصريح لقائد فيلق القدس الإيراني الجديد بعد اغتيال سليماني

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توعد قائد فيلق القدس الإيراني الجديد العميد إسماعيل قا آني، اليوم الجمعة، برد حاسم وشديد ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد. ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني (حكومي)، عن العميد إسماعيل قا آني في أول تصريح له:“اصبروا قليلًا، وسترون بأعينكم…