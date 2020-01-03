رسالة من بشار الأسد لخامنئي بعد مقتل قاسم سليماني

المصدر: ا ف ب

وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية اليوم الجمعة في بغداد.

قال الأسد إن الشعب السوري ”لن ينسى“ وقوف قاسم سليماني إلى جانب جيش بلاده بعد اندلاع النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“.

وكتب الرئيس السوري في رسالته: ”سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالدا في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية“.

وتابع: ”إننا على ثقة بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الأميركية التخريبية في المنطقة وفي وجه كل قوى الظلم والعدوان في العالم“.

وأردف أن ”نهج (الشهيد) سليماني ورفاقه سيزداد رسوخا في عقول الشباب المقاوم، كما سيزداد هذا الشباب تصميما وعزيمة على مواصلة النهج الذي بدأه الشهيد“.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية اليوم الجمعة في بغداد.