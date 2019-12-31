داخل صندوق موسيقي.. هكذا هرب اللبناني كارلوس غصن من اليابان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن الطريقة التي هرب بها رجل الأعمال، الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، من مكان إقامته الجبرية في اليابان إلى لبنان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن غصن استطاع هذا الأسبوع الفرار من الإقامة الجبرية في اليابان بمساعدة فرقة ”شبه عسكرية“ من لبنان متنكرين في هيئة ”أوركسترا غريغورية“.

ووفقا لما ذكرته قناة MTV اللبنانية، فإنه خلال فترة إقامته بانتظار محاكمته على جرائم مالية في اليابان، تم إخفاء الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان البالغ من العمر 65 عاما في حقيبة فارغة مخصصة للآلات الموسيقية بعد أن زارته الفرقة في منزله في طوكيو، تبين بعد ذلك أن أعضاءها ”مرتزقة“ .

وأوضحت التقارير الإخبارية أن السلطات اليابانية لم تكن تعلم حينها أن كارلوس غصن كان مختبئا في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية حيث غادر البلاد عبر مطار محلي، ووفقا لصحيفة الجارديان فإنه من هناك (اليابان) يبدو أن غصن نُقل جوا إلى إسطنبول في تركيا، حيث استقل طائرة خاصة أخرى إلى بيروت.

وعلى ما يبدو فإن سجلات الرحلات الجوية تشير إلى أنه وصل إلى بيروت في حوالي الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي ودخل البلاد بموجب جواز سفر فرنسي.

وأوردت التقارير أن ذلك الهروب الدرامي والذي يبدو كأنه فيلم هوليوودي كان العقل المدبر فيه ”كارول“ زوجة غصن اللبنانية البالغة من العمر 53 عاما، وذلك من منزل العائلة في الولايات المتحدة. وحسب اتفاق ”الكفالة المشروطة“ اليابانية، لم يكن غصن يتصل بزوجته بشكل مباشر منذ سبعة أشهر. والآن تم لم شمل الزوجين في منزل عائلة كارول في بيروت حيث تحرسهما السلطات اللبنانية.

بعد وصوله إلى لبنان، أصدر ”غصن“ بيانا صحفيا جاء في إحدى فقراته: ”أنا الآن في لبنان ولن أظل رهينة من قبل نظام قضائي ياباني ”مزيف“ حيث الذنب فيه ”مفترض“.. لم أهرب من العدالة لقد هربت من الظلم والاضطهاد السياسي“.

وأعرب محامي كارلوس غصن الياباني عن ”ذهوله“ لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين: ”إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول“، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم ”من التلفزيون“ أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان خرج من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية.