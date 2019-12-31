كارلوس غصن يعلن وصوله لبنان: ”فررت من الظلم في اليابان“

أكد الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، اليوم الثلاثاء أنه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.

وقال غصن في بيان اليوم: ”أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب.. لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما ساقوم به بدءا من الأسبوع المقبل“.

ووصل غصن إلى بيروت الاثنين، وفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة فرانس برس، من دون أن يتضح كيف غادر اليابان.

وأفاد مصدر أمني لبناني لفرانس برس أن ”غصن وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت“. وأكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيرا إلى أنه ”لم يتضح كيف غادر اليابان“.

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية أشارت في وقت سابق إلى أن غصن ”دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان غادر اليابان بإذن قضائي أم لا“.

ومنذ اعتقاله في الـ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو، ندد محامو غصن وعائلته بشدة، بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها، والطريقة التي يدير بها القضاء الياباني الإجراءات في قضيته.