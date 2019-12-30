السودان يلاحق رجل أعمال تركيا مقربا من نظام البشير

أمهلت السلطات السودانية، رجل أعمال، مقربا من نظام الرئيس السابق عمر البشير، ومتهما بالفساد، أسبوعًا لتسليم نفسه أو اتخاذ إجراءات في مواجهته.

وطالبت نيابة ”الثراء الحرام والمشبوه السودانية“، رجل الأعمال أوكتاي شعبان حسني، الذي يحمل أيضا الجنسية السودانية، بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا تبدأ الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقالت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، إن ”أوكتاي لم يتم العثور عليه، وربما هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض“ وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته حال لم يسلم نفسه للسلطات.

ونشرت النيابة تعميما في الجريدة الرسمية بالقبض على أوكتاي الذي تطاله اتهامات فساد وعلاقات مشبوهة مع نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويتردد أنه منح امتيازات خاصة في صفقات كبيرة لشركاته.

أوكتاي هو أول أجنبي يدخل مجلس نادي المريخ الرياضي حيث عين مساعدا للرئيس ضمن لجنة التسيير التي أعلنها وزير الشباب والرياضة السابق بولاية الخرطوم.

وتشير تقارير إلى أن رجل الأعمال التركي ”حظي بصفقات مشبوهة أعدت له بوساطة نافذين في نظام عمر البشير، وتسلم مبالغ ضخمة لإنشاء جسر يعبر النيل الأبيض ويربط بين العاصمة الخرطوم وأم درمان، لكنه هرب بالمبالغ التي توفرت له دون ضمانات حكومية“.

ويرأس ﺃﻭﻛﺘﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ للاﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ في ﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻨﻊ ﺳﻮﺭ ﻟﻠﻤﻠﺒﻮﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ يمتلك 34 ‏% ﻣﻦ أسهمه.