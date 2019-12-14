السودان.. السجن عامان بحق عمر البشير في قضية ”النقد الأجنبي“

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، حكما ضده بالسجن لمدة عامين، في قضية معروفة إعلاميا بقضية ”النقد الأجنبي“.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر / تشرين ثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

واتُّهم البشير (75 عامًا)، في القضية بالحصول على عملات أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني، بعد العثور على أكياس من اليورو والدولار والجنيه السوداني بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في منزله.

وتعتبر هذه هي القضية الأولى فقط في مجموعة من الإجراءات القانونية المحتملة ضد الزعيم السابق، الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، حتى تمت الإطاحة به في نيسان/ أبريل الماضي.