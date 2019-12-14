بدء جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

وصل صباح اليوم السبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه‎.

وتصدر محكمة في الخرطوم حكمها على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بالفساد بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.

ويفترض أن تصدر هذه ”المحكمة الخاصة“ قرارها اعتبارًا من الساعة العاشرة (08,00 ت غ) الذي سيكون أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاحه الجيش في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي.

ويمكن أن يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.

ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددًا من جلسات هذه المحاكمة، والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/أبريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

وبعد دعوات إلى التظاهر دعمًا للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء يوم الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة يوم السبت، مؤكدًا في الوقت نفسه على ”حرية التعبير“.

ونشرت صباح يوم السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرًا: ”سنمنع وقوع أي عنف“.