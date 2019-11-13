السودان.. حزب عمر البشير يعلن استعداده لكافة السيناريوهات

أعلن رئيس حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبراهيم غندور، جاهزيته لكافة السيناريوهات المتوقعة.

وقبلت المحكمة الإدارية في الخرطوم، يوم الإثنين الماضي، الطعن المقدم من منظمة ”زيرو فساد“ الأهلية بحل وتجميد نشاط حزب البشير.

وقال غندور، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يوم الأربعاء: إن ”الحديث الجاري لعدد من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة عن منع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد الفترة الانتقالية دليل ضعف واضح لديها، بجانب خوفها من التنافس الانتخابي“، معلنًا استعداد حزبه للانتخابات.

وقال غندور: إن ”المؤتمر الوطني“ ليس بحزب صغير أو لا خبرة سياسية له حتى يمنع من حقه في الوجود السياسي، وأضاف: ”لنا كامل الإمكانيات التنظيمية والقواعد الكبيرة المنتشرة في جميع ربوع بلادنا الحبيبة“.

وجاء حديث غندور في معرض تعليقه على حوار صحفي مع رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، قال فيه إن حظر المؤتمر الوطني طبيعي ولكن مسحه من الخارطة السياسية مستحيل.

وقال غندور: ”نحن نراقب وندعم عبور البلاد لبر الأمان فهي مسؤوليتنا جميعًا… نحن ننظم ونعيد ترتيب الحزب داخليًا لمواكبة التغيير في البلاد“.

وذكر رئيس منظمة ”زيرو فساد“، نادر العبيد، الإثنين الماضي، أن المحكمة الإدارية ألزمت مجلس الأحزاب بتجميد نشاط المؤتمر الوطني من ممارسة العمل السياسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة من مصادرة للممتلكات وغيرها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء تعمل على إجازة مسودة قانون خاص بحل حزب عمر البشير قدمتها لجنة مشتركة من مكونات ”السيادة والوزراء وقوى التغيير“.

ونصت الوثيقة الدستورية، الموقعة في 17 آب/ أغسطس الماضي، على تصفية عناصر نظام الرئيس المعزول في السلطة ومؤسسات الدولة، وإنهاء ما يسمى ”سياسة التمكين“.

وفي 11 نيسان أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ ثلاثين عامًا.