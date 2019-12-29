وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي.. ومنع رفع الأذان

اقتحم وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، مساء الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان لصلاتي المغرب والعشاء في الحرم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي اقتحم الحرم الإبراهيمي، رفقة مئات المستوطنين الإسرائيليين، بعد اشتباكات شهدتها عدد من المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيطه وعلى البوابات المقامة على مداخله.

وذكر مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو اسنينة، أن ”قوات الاحتلال أبلغت مؤذن الحرم بمنع الأذان لصلاتي المغرب والعشاء، وأن هناك توافدا لأعداد كبيرة من المستوطنين إلى منطقة الحرم، حيث أغلقت قوات الاحتلال الساحات بالكامل“.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت عددا من الصحفيين من العمل وطردتهم، وقام الجنود بحذف الصور التي التقطها مصور وكالة ”وفا“ في المكان، وطالبته بمغادرة المكان.

وتجمع عشرات المستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي، منذ ساعات مساء الأحد، تمهيدا لاقتحامه تحت حراسة من قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر أمنية إسرائيلية، حيث أغلق الاحتلال ساحات الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين الفلسطينيين، لمنع اعتراضهم للمستوطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، الأحد، أصيب مواطنون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.