الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لأداء طقوس تلمودية للمستوطنين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إغلاق مسجد الحرم الإبراهيمي أمام الزوار المسلمين لمدة يومين، بحجة طقوس الأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أبلغت إدارة المسجد الإبراهيمي عزمها إغلاق المسجد أمام الوافدين المسلمين ووقف الصلاة فيه، تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو اسنينة:“ إن سلطات الاحتلال أبلغتهم، بأن المسجد سيغلق اليومين المقبلين، حتى يقوم المستوطنون باستباحته، وأداء طقوسهم التلمودية المتطرفة“ .

وعبّر أبو اسنينة عن استنكاره لهذا الإجراء الذي يعتبر تعدياً على الحقوق الدينية وتدنيساً للمسجد الإسلامي الخالص، وترسيخا لثقافة الاقتحامات المتكررة للحرم الإبراهيمي .

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا مسجد الحرم الإبراهيمي، تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي وقاموا بطرد العاملين في المسجد.