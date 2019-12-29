بوريس جونسون يتلقى دراجة نارية مستعملة في عيد الميلاد

تلقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دراجة نارية هدية من صديقته كاري سيموندز بمناسبة عيد الميلاد ”الكريسماس“، وبلغ سعر الدراجة النارية 1308 دولارات وهي مستعملة من نوع ياماها TTR 125، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعلى الرغم من أن السرعة القصوى التي تصل إليها 55 ميلا في الساعة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الدراجات الأخرى التي اعتاد جونسون ركوبها.

في الأسبوع الماضي، عندما سأل الصحافيون رئيس الوزراء البريطاني عما يريده في عيد الميلاد، قال ”أريد دراجة جديدة، لكن يجب أن أشتريها بنفسي“، وأضاف مازحا أن هدية عيد الميلاد التي سيقدمها لصديقته ستكون ”إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وأعرب جونسون عن أسفه لأنه منذ أن أصبح وزيرا للخارجية في عام 2016، لم يتمكن من ركوب دراجة في الأماكن العامة، وادعى أن راكبي الدراجات البوليسية، إضافة إلى السيارات، أجبروه على التخلي عن هوايته المفضلة.

ومع ذلك فإن مساحة 1500 فدان من ريف باكنغهام الممنوحة لجميع رؤساء الوزراء، ستوفر الكثير لتجربة الدراجة الجديدة. وكان جونسون وصديقته قد سافرا إلى سانت لوسيا في طريقهما إلى عطلتهما في جزيرة موستيك الخاصة، في منطقة البحر الكاريبي، ويقيم الثنائي في فيلا تبلغ تكلفة إيجارها 26 ألف دولار في الأسبوع، ومن المعروف أنهما دفعا ثمن رحلتهما على متن الخطوط الجوية البريطانية على الدرجة الاقتصادية لكنهما قبلا الإقامة كهدية.

تحتوي الفيلا ذات الطراز المغربي، مع العديد من الطوابق، على سبع ميزات مضاءة بالمياه، يخدمها خادم شخصي، ومدبرة منزل، وشيف خاص، ومن المتوقع أن يحتفل الزوجان بالعام الجديد في الجزيرة، لحضور حفل بعنوان The Game Of Thrones في فندق كوتون هاوس في إنديفور باي.