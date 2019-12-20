الاتحاد الأوروبي يقبل رسميًا عضوية رئيس كتالونيا

سمح الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 20 ديسمبر ، لرئيس إقليم كتالونيا ”كارلس بوتشيمون“ و رفيقه ”توني كومان“ بالالتحاق بصفوفه كنائبين ابتداء من 20 يناير 2020.

وجاء هذا القرار بعد أن رفعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس 19 ديسمبر، كل العقبات التي كانت تمنعهما، وتأكيدها أنهما يتمتعان بالحصانة كنائبين في البرلمان الأوروبي منذ 26مايو 2019 تاريخ انتخابهما.

وأطلع السياسيان، الصحفيين على بطاقة عضويتهما المؤقتة، التي منحت لهما إلى حين انتهاء الإجراءات الخاصة بوثائق اعتمادهما التي بدأت منذ يوم الجمعة.

وصرح بوتشيمون الذي اختير رئيسا لإقليم كتالونيا بعد المحاولة الإنفصالية :“إنه يوم سعيد ليس فقط بالنسبة لنا ، ولكن لكل الناس الذين آمنوا بأن أوروبا مؤسسة على إرادة المواطنين“.

وأعلن السياسيان أنهما سيحضران الجلسة العمومية التي ستقام ب“ستراسبورغ“ بين 13 و 16 كانون الثاني/يناير 2020.

وكان في استقبالهما بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل ، النائبة البلجيكية ”اسيتا كانكو“ ، عضو ”حزب الاستقلال الفلمنكي“ الذي يساندهما ، منذ لجوئهما إلى بلجيكا بعد متابعتهما قضائيا من طرف إسبانيا ، بتهمة الضلوع في محاولة انفصال إقليم كتالونيا عن المملكة سنة 2017.

جدير بالذكر أن حزب ”اللقاء الديموقراطي الكتالوني“ اختار بوتشيمون على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية رغم رفض السلطات الإسبانية.

وكان من المفترض أن يستفيد العضو الكتالوني الثالث المنتخب “ أوريول خونكويراس“ من عضوية البرلمان الأوروبي ، إلا أنه خلف القضبان بإسبانيا ، بعدما حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما، بتهمة الفتنة واختلاس الأموال العامة.