إيران.. ‪اعتقال 7 من قادة الاحتجاجات في طهران‬

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية شرق العاصمة طهران، مساء السبت، 7 أشخاص من قادة الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر/تشرين الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم المحلية عن مسؤول محلي قوله: إنه ”جرى اعتقال 7 من قادة الاحتجاجات في ثلاث مقاطعات تابعة للعاصمة طهران، وهي: ورامين وباكدشت وبرديس“.

وأضاف المستشار الأمني والاجتماعي لحاكم طهران، العقيد سامان محمدي محمدي، أن أجهزة الأمن سلمت المعتقلين إلى السلطات القضائية، قائلا إن ”الجهات الأمنية ستواصل تعقب بقية المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة“.

وكانت المدن الجنوبية والشرقية للعاصمة طهران مسرحا للمواجهات منتصف الشهر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن عدد الضحايا.