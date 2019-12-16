سفير الصين في إيران: لدينا ”اتفاق مصرفي سري“ مع طهران

كشف السفير الصيني في طهران تشانغ هوا، يوم الاثنين، أن بلاده لديها ”اتفاق مصرفي سري“ مع إيران، مشيرًا إلى وجود اجتماعات دورية بين المسؤولين الإيرانيين والصينيين للتعامل مع العقوبات الأمريكية، على حد قوله.

وقال تشانغ هوا في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن ”سلطات البلدين تعقد حاليًّا اجتماعات منتظمة للتعامل مع العقوبات الأمريكية، وهناك اتفاقات نرفض الكشف عن تفاصيلها“.

وأضاف: ”عملت كسفير لجمهورية الصين منذ 6 أشهر، وأهم مهمة تتمثل في توسيع العلاقات دون قيود في جميع المجالات“.

وتابع: ”بصفتي ممثلًا للحكومة الصينية في إيران، فإن عليّ واجب تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري إلى بكين“.

ونوه السفير إلى أن ”المشكلة الرئيسة في الوقت الحالي التي تواجه توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي قضية التحويلات المصرفية، لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير قانونية من جانب واحد على إيران والتي تسببت في مشاكل بنكية“.

وكانت الصين تعد أهم الدول المستوردة للنفط الإيراني، لكنها أوقفت عمليات الاستيراد بعدما أعلنت الولايات المتحدة وقف إعفاءات لشراء النفط من إيران في أيار/ مايو الماضي.

وتعيش إيران -التي تعتمد على صادرات النفط- حاليًّا تحديًا منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي، يتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية.