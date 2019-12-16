إيران تعتقل قياديًا إصلاحيًا طالب باستقالة خامنئي

اعتقلت السلطات الإيرانية قياديًا في التيار الإصلاحي بمحافظة خوزستان أقصى جنوب غرب البلاد، كان من الذين وقعوا على مذكرة تطالب باستقالة المرشد علي خامنئي، على خلفية أحداث ”انتفاضة البنزين“ الأخيرة.

ويأتي هذا الاعتقال بعد أقل من أسبوع على اعتقال مماثل للصحفي مهدي محموديان، وهو أحد الأعضاء الموقعين على المذكرة كذلك.

وقالت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية الإصلاحية، يوم الاثنين، إن ”قوة أمنية اعتقلت النائب السابق عن محافظة خوزستان والقيادي بالتيار الإصلاحي محمد كيانوش راد، ونقلته إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران“.

ورفضت مصادر مقربة من الناشط السياسي التعليق على اعتقال كيانوش راد، قائلة إن ”الناشط نُقل إلى سجن إيفين شمال طهران“، مشيرة إلى أنها ”لا تعرف الجهة الأمنية التي قامت بذلك أو أسباب الاعتقال“.

ورجحت مواقع إخبارية مقربة من معسكر الإصلاحيين أن ”اعتقال محمد كيانوش راد كان نتيجة توقيعه على عريضة رفعها نحو 77 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في إيران إلى المرشد علي خامنئي يطالبونه بالاستقالة من منصبه، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي“، بعد سلسلة احتجاجات عارمة في إيران بسبب رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وكان ممثل المرشد الإيراني في قوات الحرس الثوري، عبدالله حاجي صادقي، وصف الشخصيات الموقعة على هذه الرسالة بـ“الغوغائيين“.