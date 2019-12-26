تسجيل أكثر من 16 ألف شكوى على انتخابات الرئاسة الأفغانية

المصدر: أ ف ب

تلقت السلطات الانتخابية أكثر من 16 ألف شكوى في انتخابات الرئاسة الأفغانية، بعد أيام من صدور نتائج أولية تظهر فوز الرئيس أشرف غني بولاية ثانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان أن غني فاز بغالبية ضعيفة بنسبة 50,64% في انتخابات الـ28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة بعد مراجعة الشكاوى.

وقالت رئيسة اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية زهرا بيان شينواري، اليوم الخميس: ”أمام المسؤولين 15 يوما للانتهاء من التحقيق في الشكاوى وإعلان النتائج للمرشحين“، مؤكدة تلقي 16500 شكوى في المجموع.

وفي حال ثبتت نتيجة الانتخابات بعد التحقيق في الشكاوى، فستكون النتيجة كافية لتفادي غني جولة الإعادة، بعد أن تغلب بسهولة على منافسه لفترة طويلة عبدالله عبد الله، الذي لم يحصل سوى على 39,52% من الأصوات.

وقدم فريق عبد الله، وفقا لشينواري، حوالي 8000 شكوى إلى لجنة الانتخابات، بينما قدم فريق غني أكثر من 3000 شكوى، وتقدم مرشحون آخرون بباقي الشكاوى.

وكان من المفترض إعلان النتائج الأولية في الـ19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها مرارا بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين خصوصا عبد الله.

ووجه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز وتجاهلها المتكرر للأجندة الانتخابية.

وأكدت مؤسسة أفغانستان الانتخابية للشفافية، وهي منظمة مستقلة، أن على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة كافة المعلومات حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع.