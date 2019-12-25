طالبان تخطف 27 من نشطاء السلام في أفغانستان

قال مسؤولون محليون ونشطاء مدافعون عن السلام، اليوم الأربعاء، إن عناصر من حركة طالبان المتشددة خطفوا 27 من نشطاء السلام من طريق سريع في إقليم فراه، في غرب أفغانستان.

وأكد مسعود بختوار نائب حاكم إقليم فراه، أن النشطاء كانوا يسافرون في 6 سيارات من إقليم هرات إلى إقليم فراه المجاور مساء أمس الثلاثاء عندما أوقف رجال طالبان قافلتهم على طريق سريع رئيس واقتادوهم إلى مكان غير معلوم.

وقال بسملة واتاندوست العضو بجماعة السلام، إن النشطاء كانوا يخططون للسفر إلى بضع مناطق في إقليم فراه للدعوة إلى السلام ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

وتشكلت جماعة حركة السلام الشعبية للاحتجاج على الهجمات العنيفة بعد انفجار سيارة ملغومة في استاد رياضي في إقليم هلمند العام الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا وإصابة 50 آخرين.

وتسيطر حركة طالبان، التي تقاتل حكومة كابول المدعومة من الغرب، الآن على أراض أكثر من أي وقت مضى منذ أن أطاحت القوات الأمريكية بحكمها في عام 2001. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثل عن الحركة للتعليق.

ومنذ العام الماضي، سافر النشطاء إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وعادة ما كانوا يقطعون مناطق تسيطر عليها طالبان للمطالبة بالسلام ووقف إطلاق النار بين طالبان والحكومة.

واتهمت طالبان النشطاء في السابق بأنهم ممولون من حكومة كابول وجهات أخرى، لكنهم ينفون ذلك.

وقتل عشرات الألوف من المدنيين الأفغان وأفراد قوات الأمن و2400 من أفراد الجيش الأمريكي في القتال منذ 2001.

وكثف المسؤولون الأمريكيون الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية مع طالبان وسحب آلاف الجنود في مقابل ضمانات أمنية.