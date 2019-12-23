طالبان تعلن مسؤوليتها عن قتل جندي أمريكي في أفغانستان

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أعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، مسؤولية الحركة عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات مع قوات أمريكية وأفغانية بإقليم قندوز في شمال البلاد. وذكر الجيش الأمريكي في بيان، أن جنديا أمريكيا قتل في المعارك بأفغانستان، اليوم الاثنين، ولم يقدم تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه. وقتل أكثر من 12 عسكريا أجنبيا…