مساندون لسجينتين في إيران يقولون إنهما أعلنتا إضرابا عن الطعام‎

ذكر خطاب نشره مساندون لأكاديميتين أجنبيتين معتقلتين في إيران أنهما أعلنتا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنهما.

وقالت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والأكاديمية الأسترالية البريطانية كايلي مور-غيلبرت في الخطاب المؤرخ في 24 ديسمبر/ كانون الأول إنهما شرعتا في رفض الطعام والماء في سجن إفين في طهران حيث تحتجزان.

كما أعلن معهد الدراسات السياسية في باريس (ساينسيس بو) في تغريدة أيضا عن بدء المرأتين الاحتجاج بالإضراب عن الطعام. والمعهد هو مقر عمل عادلخاه.

وقال المعهد إنه ”يؤكد بدء إضراب عن الطعام من فاريبا عادلخاه وزميلتها في المعتقل كايلي مور-غيلبرت“.

ومور-غيلبرت أكاديمية متخصصة في سياسات الشرق الأوسط في جامعة ملبورن واعتقلتها السلطات الإيرانية قبل أكثر من عام. وذكرت وسائل إعلام بريطانية وأسترالية أن السلطات الإيرانية حكمت عليها بالسجن 10 سنوات. واعتقل الحرس الثوري عادلخاه هذا العام واتهمها بالتجسس.

وقال أكاديميون يساندون المعتقلتين في الخطاب إنهما ”تعرضتا لتعذيب نفسي والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان“.