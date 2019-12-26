إيرانيون يحتجون في عواصم أوروبية تضامنًا مع أربعينية احتجاجات غلاء البنزين (فيديو)

نظم عشرات الإيرانيين المقيمين في عدد من العواصم الأوروبية، وقفات احتجاجية، اليوم الخميس، إحياءً لمرور 40 يومًا على الاحتجاجات التي شهدتها بلادهم أخيرًا على قرار زيادة أسعار الوقود والتي خلفت مئات القتلى.

وأفادت إذاعة ”فردا“ المعارضة التي تبث من دولة التشيك، بتنظيم عدد من الإيرانيين المقيمين في مدينة أمستردام الهولندية وقفة احتجاجية تنديدًا بسقوط عدد من القتلى من المحتجين من مواطنيهم، حيث أحيا المحتجون أربعينية مقتل المواطن بويا بختياري، أحد أشهر قتلى احتجاجات رفع أسعار البنزين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إذاعة ”فردا“، رفع المحتجين الإيرانيين في أمستردام شعارات مناهضة للنظام، من بينها:“فلتسقط الجمهورية الإسلامية، وليسقط كل من خدعنا كل هذه السنوات الأربعين الماضية، والذين كان قولهم عكس أفعالهم، فليسقط النظام“.

شماری از ایرانیان مقیم آمستردام در هلند، در چهلمین سالروز کشته‌شدن #پویا_بختیاری، یاد قربانیان آبان ۹۸ در ایران را گرامی داشتند. pic.twitter.com/dp0MoosyLG — RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) December 26, 2019

وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع عشرات من الإيرانيين أمام مبنى السفارة الإيرانية، اليوم الخميس، تضامنًا مع مواطنيهم الذين أعلنوا تنظيم تظاهرات اليوم في أربعينية احتجاجات رفع أسعار البنزين.

ووثق مقطع فيديو تجمع العشرات من الإيرانيين في برلين، فيما حمل المحتجون لافتات مناهضة للنظام تحمل صورة المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما ردد المحتجون شعارات منها:“هذا النظام الشيطاني لا يريد شيئًا سوى أن يبقى، وليسقط خامنئي قاتل شبابنا، يسقط خامنئي المجرم“.

تجمع ایرانیان مقیم برلین مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر در روز پنجم دی ۹۸ pic.twitter.com/mlL86Bs4L0 — RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) December 26, 2019

أما داخل إيران، فقد دعا نشطاء ومواطنون لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المدن الحيوية، وأبرزها: طهران، وكرمانشاة، وأصفهان، الأمر الذي استدعى النظام لنشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية، لتطويق الميادين والطرق الرئيسة خشية تصاعد حدة الاحتجاجات.

وخرج محتجون إيرانيون في مظاهرات ليلية، مساء أمس الأربعاء، في عدد من المحافظات، كان أبرزها: طهران، وكرمانشاة، وأصفهان، فيما تدخلت قوات الأمن المتمركزة في هذه المدن لفضها، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع المحتجين.

وكانت السلطات الإيرانية أقدمت منذ، ظهر أمس الأربعاء، على قطع خدمات الإنترنت، لإجهاض تواصل النشطاء والمحتجين وتوثيق احتجاجاتهم، في ظل غياب وسائل الإعلام الرسمية عن تغطية أحداث الشارع والمواطن الإيراني.

وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية عارمة، منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، فيما أسفرت المواجهات الأمنية العنيفة عن مقتل عدد من المحتجين.