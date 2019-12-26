وسط اتهامات متبادلة.. نتنياهو وساعر يخوضان التحدي الأول لحزب ”الليكود“

أدلى كل من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، ومنافسه غدعون ساعر عضو ”الليكود“، بصوتيهما في الانتخابات الداخلية للحزب، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب مخالفات خطيرة.

وبحسب الإعلام العبري، سيعلن يوم الجمعة عن النتائج النهائية لفرز الأصوات، والتي ستسفر عن نتيجة واحدة، وهي إما بقاء نتنياهو على كرسي الزعيم أو تنصيب ساعر زعيما جديدا خلفا لسابقه.

وذكر موقع ”0404“ العبري، أن نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية لقيادة ”الليكود“ بلغت حتى الساعة 12:00 ظهرا حوالي 8.2%.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ أن مقر ساعر الانتخابي شهد مخالفات خطيرة في الانتخابات التمهيدية لقيادة الليكود.

وقالت الصحيفة إنه تم منع بعض المراقبين من الدخول للمراكز، علاوة على أن العديد من الناخبين عادوا إلى بيوتهم؛ بسبب تأخير افتتاح بعض المراكز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو، رئيس الحزب في الأربعة عشر عاما الأخيرة، بزعامة الحزب اليميني.

غير أن هذا التحدي يزيد الضغوط التي واجهها نتنياهو هذا العام، فهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء 4 فترات يكافح من أجل بقائه السياسي، بعد أن وجه له الادعاء قائمة اتهامات بالفساد.

واتهم الادعاء نتنياهو، في نوفمبر الماضي، بالفساد في 3 قضايا جنائية، كما فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة بعد جولتين غير حاسمتين من الانتخابات العامة، في شهري أبريل وسبتمبر.

كما أخفق بيني جانتس خصم نتنياهو في تلك الانتخابات في تشكيل حكومة ائتلافية؛ الأمر الذي زج بإسرائيل في مأزق سياسي وأدى إلى إجراء انتخابات ثالثة للمرة الأولى.

ويصف نتنياهو الدعوى القضائية المرفوعة عليه بأنها استهداف لأغراض سياسية من تدبير وسائل إعلام واليسار الإسرائيلي على أمل الإطاحة به.

ورغم أن المشاكل التي يواجهها نتنياهو، المعروف بين أنصاره باسم ”الملك بيبي“، لم تنل من ولائهم له، فإن بعض أعضاء الليكود قالوا إن الوقت حان لقيادة جديدة.

وكان جدعون ساعر منافسه في التصويت التمهيدي على المستوى الحزبي، والذي سبق أن عمل وزيرا للتعليم والداخلية، قد قال إن من المستبعد أن يسترد الحزب السلطة في الانتخابات التي تجري في الثاني من مارس آذار المقبل ما لم يتخل نتنياهو عن الزعامة.

وردا على تصريحات ساعر ركز نتنياهو على إنجازاته على الصعيد الأمني ومكانته على المستوى الدولي.

ويحق لنحو 116048 عضوا في حزب الليكود الإدلاء بأصواتهم في التصويت التمهيدي، وإن كان الجو العاصف قد يدفع البعض للبقاء في بيوتهم. ومن المتوقع إعلان النتائج صباح يوم الجمعة.