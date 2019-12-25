إيران تقطع الإنترنت عن عدة محافظات تزامنا مع دعوات للتظاهر

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قال مصدر إيراني اليوم الأربعاء، إن السلطات في وزارة الاتصالات قطعت شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في عدد من المحافظات. ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية عن المصدر قوله: ”بناء على أوامر من السلطات الأمنية، جرى قطع الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات“، مرجحا أن يتسع القطع ليشمل أنحاء البلاد. وذكرت وسائل إعلام إيرانية…