برلمانية إيرانية: قطع الإنترنت يكبّد الأسواق الإلكترونية 595 مليون دولار يوميًا

كشفت رئيسة لجنة التقنية في البرلمان الإيراني، فاطمة حسيني، الثلاثاء، أن الخسائر التي لحقت بقطاع الأسواق الإكترونية بسبب قطع السلطات لخدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا وصلت إلى 2500 مليار تومان يوميًا (نحو 595 مليون دولار).

وقالت حسيني في تصريحات خلال جلسة للبرلمان الإيراني، إن القرارات السياسية التي تشوبها المجازفة تُلقي بظلالها على الاقتصاد الحاكم للبلاد ومنها الاقتصاد الذي يعتمد على التقنية والمرتبط بالانترنت.

وأضافت أن قرار السلطات بقطع خدمة الإنترنت ضاعف من الأزمات التي يعانيها بالأساس قطاع الأسواق الإلكترونية، فيما بلغت خسائر قطع الإنترنت على أسواق البيع الإلكترونية نحو 595 مليون دولار يوميًا، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”ايلنا“ المحلية.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون عن قطاع الفنادق ومكاتب رحلات السياحة في إيران في وقت سابق عن تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة جراء قطع السلطات خدمات الإنترنت لأسبوع كامل خلال الاحتجاجات الأخيرة على قرار زيادة أسعار الوقود.

وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق في إيران، جمشيد حمزة زادة خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”كيهان.لندن“ إن الجمعية ترصد في الوقت الراهن حجم الخسائر المالية التي تعرضت لها الفنادق بسبب قطع السلطات الحكومية خدمات الإنترنت، لتقديم هذه الأرقام إلى الجهات المعنية لتعويض أصحاب الفنادق.

واندلعت في إيران احتجاجات شعبية في منتصف نوفمبر الماضي بسبب قرار للسلطات الإيرانية المفاجئ بزيادة أسعار البنزين في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، فيما أقدمت السلطات على قطع خدمة الإنترنت منذ اليوم الأول لتصاعد أحداث الاحتجاجات.