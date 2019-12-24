انتشار واسع لقوات الأمن ومكافحة الشغب في طهران (صور)‎

انتشرت قوات الأمن الإيرانية بشكل واسع الثلاثاء، في أنحاء العاصمة طهران، غداة الكشف عن دعوة من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي لوأد الاحتجاجات التي هزت بلاده الشهر الماضي.

وقال موقع ”افتاب نيوز“ المقرب من معسكر الإصلاحيين في إيران اليوم، إن انتشارا واسعا وبشكل غير مسبوق لقوات الأمن وقوات مكافحة الشغب في جميع أنحاء العاصمة طهران.

وذكر الموقع أن ”المعلومات تفيد بانتشار واسع لقوات أمنية ووحدات خاصة من قوات مكافحة الشغب في جميع أنحاء العاصمة طهران“، مضيفا أن ”الانتشار الواسع لهذه القوات تركز في الساحات والشوارع المهمة وبعض الحدائق في طهران“.

وأشار الموقع بحسب مصادره إلى وجود آليات مجهزة برشاشات المياه مع قوات مكافحة الشغب في بعض مناطق العاصمة طهران.

ولم يعلق مسؤولو الشرطة في إيران بعد على سبب الانتشار الواسع لقوات الأمن ووحدات خاصة من مكافحة الشغب في طهران.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت أمس الإثنين، أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة بعد يومين من اشتعال الاحتجاجات وأصدر أمرا لهم: ”افعلوا ما يلزم لوضع حد لها“.

وأطلق ذلك الأمر الذي أكدته ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بدائرة المقربين من خامنئي ومسؤول رابع، شرارة أكثر الحملات الأمنية لاحتواء الاحتجاجات دموية منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979.

وخلفت الصدامات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين في نحو مئة مدينة نحو 304 قتلى بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أشارت وكالة رويترز للأنباء، يوم الإثنين، بحسب مصادر إيرانية إلى مقتل نحو 1500 شخص.