5.7 مليار دولار خسائر إيران سنويا بسبب وفيات ”تلوث الهواء“

قدر رئيس قسم السلامة بوزارة الصحة الإيرانية، عباس شاهسوني، اليوم الثلاثاء، خسائر البلاد بسبب الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء بنحو 5.7 مليار دولار.

وقال عباس شاهسوني لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية ”إن السبب الأكثر أهمية لتلوث الهواء هو الفشل في تطبيق قانون الهواء النظيف، وأحد العناصر الرئيسة في القانون هو إصلاح أسطول المركبات وتوحيد السيارات العامة والخاصة“.

وأشار إلى أنه ”وفقا للقانون، لا ينبغي تصنيع السيارات الملوثة أو حتى الحصول على تأمين، ويجب تزويد الشاحنات والحافلات بفلاتر ويجب إيقاف إنتاج واستيراد الدراجات النارية ثنائية الأشواط، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه القوانين في البلاد حتى الآن“.

وذكر رئيس قسم السلامة بوزارة الصحة الإيرانية أن ”شركات صناعة السيارات في البلاد، على الرغم من قانون الهواء النظيف، تواصل إنتاج وبيع سيارات Euro 4 بينما بموجب القانون لا يسمح لهم بالقيام بذلك، ويواصلون بيع سياراتهم غير المعيارية والملوثة، وعندما يواجهون مشكلة في الترقيم أو التأمين، يقولون إنهم لم يقوموا ببيع هذه السيارات مسبقا ولا يمكنهم التراجع عن ذلك في ظل العقوبات“.

وأضاف شاهسوني ”لا يزال إنتاج واستيراد الدراجات الترابية مستمرا، إذ كان من المقرر إخراج هذه الدراجات من الدورة واستبدالها بالدراجات النارية الكهربائية، وفي مثل هذه الظروف التي من المتوقع أن تتحسن فيها جودة الهواء بينما لا يوجد أي إجراء لتطبيق القانون“.

وأعلنت الحكومة المحلية في طهران أمس الأول عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع بسبب ارتفاع معدل تلوث الهواء بشكل غير مسبوق، كما شمل تعطيل الدوام في العديد من المدن الأخرى مثل أصفهان وكاشان وقم وارومية وهمدان وخوزستان ومشهد.