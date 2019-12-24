صحف عالمية: خصوم بوتين ”يفقدون توازنهم“.. وبيلوسي ترد على انتقاد ترامب

سلطت الصحف العالمية البارزة، يوم الثلاثاء، الضوء على بضع قضايا بارزة، بما في ذلك تكثيف روسيا والحكومة السورية الهجمات على إدلب التي تعتبر آخر معقل للفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، الأمر الذي أجبر عشرات الآلاف من السكان على النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية.

بوتين يفقد خصومه توازنهم

تناولت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، كيف باتت روسيا في عصر الرئيس فلاديمير بوتين تعاني من اقتصاد منكمش وشباب محبط، ومع ذلك نجحت في استغلال اضطراب أمريكا وأوروبا لتحقيق عدة مكاسب خلال العقدين الماضيين.

تشير التقديرات إلى أن اقتصاد روسيا أصغر من اقتصاد إيطاليا، كما أنه أكثر تقلبًا، لكن بعد مرور عقدين من الزمن على وصول بوتين للسلطة عام 1999، تحظى روسيا ورئيسها بما يمكن وصفه كأفضل عام لهما الآن.

إذ يقود الولايات المتحدة التي كانت عدو روسيا اللدود منذ الحرب الباردة، رئيس (دونالد ترامب) مصمم على التعاون مع الكرملين، كما تشتتها تحقيقات المساءلة والإقالة؛ بينما تتجه بريطانيا وهي الركيزة الرئيسة الأخرى لحلف الناتو الذي عمل بوتين لسنوات لتقويضه، نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ويميل الشرق الأوسط نحو موسكو؛ لأنها غيرت موازين الحرب في سوريا، وزودت تركيا، عضو في حلف شمال الأطلسي، بأنظمة الصواريخ المتقدمة، وأبرمت صفقات بقيمة مليارات الدولارات مع السعودية، وتقربت من مصر، وأصبحت لاعبا رئيسا في الحرب الأهلية في ليبيا.

بوتين يضم شبه جزيرة القرم بجسر جديد

أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إلى وقوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرا في مراسم افتتاح أول قطار يعبر جسر شبه جزيرة القرم المثير للجدل، وأخذ أول رحلة بالقطار عبر مضيق كيرتش بعد أكثر من 5 سنوات من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

لا تعترف الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جزء كبير من المجتمع الدولي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الذي تم في عام 2014، لكن يبدو أن بوتين قد وجد طريقة لتعزيز قبضة روسيا عليها، وربطها بسانت بطرسبرغ وموسكو، وذلك من خلال القطار الجديد.

واستقل بوتين القطار في مدينة كيرت القرم برفقة المهندسين الذين صمموا الجسر، ونزل في تامان الروسية، بعد عبور الجسر الأطول في روسيا وأوروبا إذ يبلغ طوله 19 كم، وبينما كان في القطار، وصف بوتين الرحلة بأنها أكثر سلاسة من رحلة السيارة، وقال بوتين أمام حشد من عمال البناء ”مرافق البنية التحتية مثل هذا الجسر الهائل ستؤثر على الاقتصاد برمته“.

وأكد أن خط السكك الحديدية الجديد سينقل حوالي 14 مليون مسافر و13 مليون طن من البضائع العام المقبل، حتى تتمكن روسيا من دمج شبه الجزيرة اقتصاديا بشكل أفضل بإيصالها بالبر الرئيس.

الهجمات على الفصائل المقاتلة تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا

سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على تكثيف روسيا والحكومة السورية الهجمات على آخر معاقل الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا؛ ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار نحو الحدود التركية وسط مخاوف من وقوع هجوم شامل لاستعادة السيطرة على الأراضي.

عانت محافظة إدلب من ضربات منتظمة منذ نهاية نيسان/أبريل، حيث يستعيد الرئيس بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، السيطرة على البلاد بأكملها بعد ما يقرب من 9 سنوات من الحرب.

وتصاعدت هذه الضربات منذ الأسبوع الماضي، وحسب مجموعات المراقبة والمقاتلين والوكالات الغربية التي تركز على بلدة معرة النعمان، فر ما يصل إلى 100 ألف شخص من المدينة والمناطق المحيطة بها منذ الـ16 من ديسمبر، وحذرت الأمم المتحدة من أن شن هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

ومن شأن الهجوم الشامل أن يهجر المزيد من اللاجئين السوريين إلى تركيا، التي تستضيف بالفعل ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري وأغلقت حدودها. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن 80 ألف لاجئ كانوا في طريقهم من إدلب نحو تركيا.

ورجحت الصحيفة أن تكون هذه المعركة المرتقبة من أجل السيطرة على إدلب هي الهجوم الحكومي الرئيس الأخير في الحرب متعددة الجوانب، حيث تخوض القوى الأجنبية معركة على المصالح المتنافسة على الأراضي السورية، على الرغم من أن المحافظة كان من المفترض أن تكون محمية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار للعام الماضي بين روسيا وتركيا.. واللتان تدعمان طرفي النزاع.

بيلوسي ترد على انتقاد ترامب

تحدثت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، عن تمسك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بموقفها، وتعهدها بأن مجلس النواب لن يوجه اتهامات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ حتى يعرف المزيد عن كيفية سير محاكمته.

وقالت بيلوسي على ”تويتر“ أمس الاثنين: ”لا يمكن لمجلس النواب اختيار مديري المساءلة حتى نعرف نوع المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ“، مضيفة أن ترامب ”منع شهوده ووثائقه من المثول أمام مجلس النواب والشعب الأمريكي، واشتكى من عمليات المجلس“.

يذكر أن بيلوسي كانت ترد على تغريدة نشرها ترامب هذا الصباح، واشتكى فيها من أنها تطالب بالعدل والإنصاف في مجلس الشيوخ، بينما تنتهك كل القواعد بعد أن منحته أكثر المحاكمات ظلما في تاريخ الكونغرس الأمريكي.

إلا أن تأكيد ترامب أنه حوكم من قِبل مجلس النواب هو في حد ذاته كشف كبير، حيث يؤكد الخبراء أن الدستور الأمريكي يمنح هذا الحق لمجلس الشيوخ فقط.