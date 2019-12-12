تركيا: الحديث عن إخراجنا من الناتو لا معنى له

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده لا تنوي الاستغناء عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، بالجمعية العامة للبرلمان التركي، خلال مناقشة موازنة عام 2020.

واعتبر أكار أن ”حلف الناتو يكون أكثر قوةً مع وجود تركيا بداخله، وأن الحديث عن إخراج أنقرة من الناتو لا معنى له“.

اعتبر تقرير أمريكي نشره معهد الشرق الأوسط، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن استمرار التقارب بين تركيا وروسيا ”بات يشكل خطرًا“ على الناتو.

ورأى التقرير أنه حان الوقت للدول الأعضاء في الحلف لاتخاذ إجراءات مضادة بموجب قوانين إنشاء الحلف بهدف حماية هذه الدول.