بينهم المهاجم.. 3 قتلى بإطلاق نار في نيوزيلندا

لقي شخصان ومهاجم مسلح مصرعهم وأصيب خمسة آخرون فى إطلاق نار فى أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا اليوم الخميس، قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات فى المدينة.

وقال رئيس الوزراء، كريس هيبكنز، إن البطولة ستنطلق كما هو مقرر، موضحًا أن إطلاق النار كان من تنفيذ شخص واحد على ما يبدو، وأن الشرطة لا تبحث عن أي أحد آخر.

وأضاف هيبكنز خلال إفادة إعلامية بثها التلفزيون: "لم يكن هناك دافع سياسي أو أيديولوجي محدد لإطلاق النار، وبالتالي ما مِن خطر على الأمن القومي".

وقال مفوض الشرطة آندرو كوستر، إن شرطيًّا أصيب في إطلاق النار بالإضافة إلى أربعة أفراد من العامة.